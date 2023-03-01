عضو مجلس الدولة الاستشاري محمد الهادي: أستبعد إجراء الانتخابات في الوقت القريب.

مسألة الانتخابات تحتاج للكثير من الإجراءات ومنها القوانين وحكومة موحدة تشرف على سيرها.

المناصب السيادية وغيرها من الأمور هي التي ستحدد متى يمكن أن تجرى الانتخابات باستبعاد موقف المترشحين لمنصب الرئيس وشروط الترشح له.

باثيلي لم يُقدم شيئا في إحاطته أو مبادرته الأخيرة حول الوضع السياسي.

باثيلي لا يزال يبحث عن دعم دولي وهو ما لم يتحصل عليه ولا يزال الخلاف قائما بين الدول دائمة العضوية.

الموقف الروسي المتحفظ على المبادرة يبحث عن مساومات للتسوية بين عدة ملفات وبالأخص حربه الدائرة على أوكرانيا.

الوضع الدولي لا يزال يمنح الأطراف السياسية الليبية وعلى رأسها النواب والدولة فرصة لإيجاد حلول للخروج من الأزمة. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-03-02 01:58:15

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