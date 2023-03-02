عضو مجلس الدولة الاستشاري منصور الحصادي يؤيد مبادرة باثيلي لإجراء الانتخابات الر

عضو مجلس الدولة الاستشاري منصور الحصادي يؤيد مبادرة باثيلي لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 2023

الحصادي: ضمانات نجاح مُبادرة باثيلي تتضمن حشد التوافق الاقليمي والدولي الداعم للمبادرة.

– يجب صناعة توافقات وطنية قدر المستطاع للوصول إلى مشترك وطني ينعكس بالإيجاب على المبادرة.

– يجب اتخاد موقف حازم من المعرقلين سواء بالفتوى الدينية أو بالتحريض السياسي أو من خلال خطاب الكراهية أو استخدام السلاح.

– يجب تحييد المال العام، وحماية الحوار من المال السياسي الفاسد وآلية الاختيار والتمثيل وحسن الإدارة والتعهد بقبول المخرجات. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-03-02 09:09:13

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