الهادي الصغير نائب عقيلة: على باثيلي عدم التدخل بالشأن الداخلي وتقديم المساعدة ف

الهادي الصغير نائب عقيلة: على باثيلي عدم التدخل بالشأن الداخلي وتقديم المساعدة فقط للخروج من الأزمة.

– أنجزنا كل المهام ولم تكن القوانين عائقا أمام انتخابات 24 ديسمبر 2021.

– العوائق التي واجهت انتخابات ديسمبر هي القوة القاهرة التي حالت دون إنجازها في التاريخ المحدد.

– أحلنا التعديل الـ13 إلى مجلس الدولة بعد التشاور معه وتعديل المواد التي طلب النظر فيها.

– هناك جهات تريد القفز على الجهة التشريعية وهي ذاتها منعت مجلس الدولة من التصويت على التعديل الدستوري.

– بعض الدول الكبرى والإقليمية المتدخلة في الشأن الليبي وعلى رأسها #تركيا لا تريد إجراء الانتخابات في #ليبيا.

– العائق أمام الانتخابات لا يكمن بمجلسي النواب والدولة فقط بل تركيا التي لا تريد إجراء الانتخابات.

– مجلس الدولة لم يرفض القاعدة الدستورية ولم نتلق أي رسالة منه حول رفضه. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-03-02 12:32:58

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