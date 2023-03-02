فرج امجاهد، وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الدبيبة مُنتهية الصلاحية: جاهزون لإحالة منح الأولاد والزوجات والبنات فوق الثامنة عشر عن ثلاثة أشهر، إلى المصارف.

ــ منح الأولاد والزوجات والبنات ستكون في حسابات مُستحقيها، في غضون يومين.

ــ نحن بصدد تسليم صكوك بدل إيجار للأسر المهجرة من #مرزق والمنطقة الشرقية عن ثلاثة أشهر.

ــ استكملنا توزيع الصكوك عن ستة أشهر كبدل إيجار، ولم يتبق سوى عدد بسيط بحاجة لاستكمال بعض النواقص كالأرقام الوطنية والإدارية. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-03-02 13:29:19

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