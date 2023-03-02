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شارك رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الخميس بالعاصمة الأذربيجانية باكو،

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

شارك رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الخميس بالعاصمة الأذربيجانية باكو، في أعمال قمة مجموعة الاتصال لحركة عدم الانحياز، والمخصصة لموضوع فترة ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد. وتناقش القمة الإجراءات قصيرة وطويلة المدى التي تتخذها الحكومات لحماية مواطنيها من الآثار الاقتصادية السلبية للوباء وتحفيز النمو الاقتصادي بعد جائحة كورونا، فضلاً عن التحديات والتهديدات المتزايدة للأمن والاستقرار الدوليين.
#الحدث_الليبي




عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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