عضو مجلس الدولة الاستشاري، خليفة المدغيو: أعضاء مجلس الدولة المؤيدين للتعديل الد

عضو مجلس الدولة الاستشاري، خليفة المدغيو: أعضاء مجلس الدولة المؤيدين للتعديل الدستوري الـ13 تلقوا تهديدات من بلطجية تحت مسمى الثورة.

ــ التهديدات ضد الأعضاء وصلت إلى حد الاشتباك بالأيدي مع بعض الزملاء، ما نعتبره تعدّ واضح على الديمقراطية والرأي.

ــ هذه المجموعات مدفوعة من أحد أطراف الأزمة، وتعترض على المُضي قدمًا في إجراء الانتخابات وتغيير السلطة التنفيذية.

ــ تصويت مجلس الدولة على التعديل الدستوري الأخير، بمثابة الدعم له فقط، لكن التعديل يُعتبر نافذًا طالما تم التشاور بين المجلسين. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-03-02 14:57:03

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