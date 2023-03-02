مُقرر مجلس الدولة الاستشاري، بلقاسم دبرز، يؤكد في بيان له، بطلان تصويت المجلس عل

مُقرر مجلس الدولة الاستشاري، بلقاسم دبرز، يؤكد في بيان له، بطلان تصويت المجلس على التعديل الدستوري الـ13.

دبرز: جلسة مجلس الدولة والتصويت على التعديل الدستوري الـ13 باطلان قانونًا ولا يُعتد بهما.

ــ النصاب لم يتحقق في الوقت القانوني المحدد في النظام الداخلي للمجلس، وعدد الموقعين لحضور الجلسة 61 عضوًا فقط، حتى الساعة الواحدة ظهرًا.

ــ المشري مضى في الجلسة، وقام بالتصويت في جلسة ينقصها النصاب القانوني.

ــ ما حدث خرق واضح للنظام الداخلي، علاوة على الخروقات الأخرى، خاصة أن الموضوع المصوت عليه انفرد به مجلس النواب. #ليبيا_برس

2023-03-02 16:52:32

1677775952