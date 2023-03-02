قال رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان، فتحي باشاغا، إن الدول المتداخلة في الملف ا

قال رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان، فتحي باشاغا، إن الدول المتداخلة في الملف الليبي تسبّبت في مشاكل كبيرة، مشيرا إلى أن بعض الدول كانت تدعو إلى التوافق وعندما حدث التوافق بين الليبيين أبدوا انزعاجهم، معتبرا أن “الحل الليبي يحتاج أمران مهمان، أولها التوافق الليبي وهو جاهز، وثانيها الإرادة الدولية وتوافق دولي وهو ما ينقصنا اليوم”.

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