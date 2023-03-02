عاجل > هيئة الرقابة الإدارية : حققنا في رسوم #ليبيا الوطنية الخادشة للحياء و تبين مسؤولية مدير إدارة البرامج ورئيس قسم الجدولة اليومية بالخارطة الإذاعية . 📌سنتخذ إجراءات قانونية رادعة ضد المذكورين ومساءلتهم جنائياً وتأديبيًا عن الواقعة وتنبيه إدارة القناة بعدم تكرارها . #المرصد ( بيان )
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ليبيا مباشر
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