عاجل > هيئة الرقابة الإدارية : حققنا في رسوم #ليبيا الوطنية الخادشة للحياء و تبين مسؤولية مدير إدارة البرامج ورئيس قسم الجدولة اليومية بالخارطة الإذاعية . 📌سنتخذ إجراءات قانونية رادعة ضد المذكورين ومساءلتهم جنائياً وتأديبيًا عن الواقعة وتنبيه إدارة القناة بعدم تكرارها . #المرصد ( بيان )