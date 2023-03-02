عاجل > السفارة الأمريكية :نحث القادة الليبيين على التعاطي مع خطة باتيلي بشكل بنّاء كفرصة لإظهار تفانيهم في خدمة احتياجات الشعب الليبي . 📌 مقترح باتيلي بشأن الانتخابات يحفز الاجسام السياسية في ليبيا وسيبني على التقدم المحرز بين مجلسي النواب والدولة بشأن قاعدة الإنتخابات .#ليبيا #المرصد ( تغريدة )