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عاجل > السفارة الأمريكية :نحث القادة الليبيين على التعاطي مع خطة باتيلي بشكل

تم النشر منذُ 35 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

عاجل > السفارة الأمريكية :نحث القادة الليبيين على التعاطي مع خطة باتيلي بشكل بنّاء كفرصة لإظهار تفانيهم في خدمة احتياجات الشعب الليبي . 📌 مقترح باتيلي بشأن الانتخابات يحفز الاجسام السياسية في ليبيا وسيبني على التقدم المحرز بين مجلسي النواب والدولة بشأن قاعدة الإنتخابات .#ليبيا #المرصد ( تغريدة )

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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