عاجل > السفارة الأمريكية :نحث القادة الليبيين على التعاطي مع خطة باتيلي بشكل بنّاء كفرصة لإظهار تفانيهم في خدمة احتياجات الشعب الليبي . 📌 مقترح باتيلي بشأن الانتخابات يحفز الاجسام السياسية في ليبيا وسيبني على التقدم المحرز بين مجلسي النواب والدولة بشأن قاعدة الإنتخابات .#ليبيا #المرصد ( تغريدة )
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ليبيا مباشر
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