عاجل > السفارة الامريكية : يسعدنا لقاء الوفد العسكري الليبي المشترك للفريق أ

عاجل > السفارة الامريكية : يسعدنا لقاء الوفد العسكري الليبي المشترك للفريق أول ركن الناظوري و الفريق أول الحداد في ندوة رؤساء الدفاع الأفارقة في #روما. 📌 نشيد بالتزامهما بإعادة توحيد المؤسسة العسكرية الليبية. 📌نؤيد إنشاء وحدة مشتركة كخطوة أولى. #ليبيا #المرصد ( تغريدة )
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ليبيا مباشر
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