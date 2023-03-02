عاجل > السفارة الامريكية : يسعدنا لقاء الوفد العسكري الليبي المشترك للفريق أ

عاجل > السفارة الامريكية : يسعدنا لقاء الوفد العسكري الليبي المشترك للفريق أول ركن الناظوري و الفريق أول الحداد في ندوة رؤساء الدفاع الأفارقة في #روما. 📌 نشيد بالتزامهما بإعادة توحيد المؤسسة العسكرية الليبية. 📌نؤيد إنشاء وحدة مشتركة كخطوة أولى. #ليبيا #المرصد ( تغريدة )