#انفو_المرصد | العرب إلى الفضاء .. أول مهمة طويلة الأمد لرائد فضاء عربي في محطة الفضاء الدولية . #ليبيا
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ليبيا مباشر
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