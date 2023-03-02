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يواجه الأهلي طرابلس نظيره الاتحاد المصراتي لحساب منافسات المجموعة الثانية من الد

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

يواجه الأهلي طرابلس نظيره الاتحاد المصراتي لحساب منافسات المجموعة الثانية من الدوري الممتاز حيث يتطلع رفاق صالح الطاهر لتحقيق نتيجة إيجابية وتعويض التعادل أمام أبوسليم فيما يتطلع الاتحاد المصراتي لتحسين مركزه في سلم ترتيب المجموعة
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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