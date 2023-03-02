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#انفو_المرصد | مدير شركة تعاقدت معها المؤسسة لتطوير قطاع النفط في #ليبيا يصعد ضم

تم النشر منذُ 45 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

#انفو_المرصد | مدير شركة تعاقدت معها المؤسسة لتطوير قطاع النفط في #ليبيا يصعد ضمن فريق إستشاري تجاري للرئيس الأمريكي #جو_بايدن .




عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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