انفو_المرصد | مدير شركة تعاقدت معها المؤسسة لتطوير قطاع النفط في #ليبيا يصعد ضم

#انفو_المرصد | مدير شركة تعاقدت معها المؤسسة لتطوير قطاع النفط في #ليبيا يصعد ضمن فريق إستشاري تجاري للرئيس الأمريكي #جو_بايدن .
عن مصدر الخبر
ليبيا مباشر
قد يعجبــــك أيضـــاً
اللواء 444 قتال يكشف نتائج عدد من عملياته الأمنية
تم النشر منذُ 15 دقيقة
مصدر الخبر / المشهد
متابعات | حرس المنشآت النفطية التابع للرئاسي بالمنطقة الغربية : 10 أيام لتسوية
تم النشر منذُ 18 دقيقة
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
استنكر مجلس النواب، عملية اختطاف العضو عن مدينة ترهونة، حسن الفرجاني، من قبل مج
تم النشر منذُ 24 دقيقة
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر عسكري يكشف حقيقة تعيين اللواء اسامة جويلي رئيسًا للأركان
تم النشر منذُ 32 دقيقة
مصدر الخبر / المشهد
أضف تعليقـك