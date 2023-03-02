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#انفو_المرصد | خط منذ يناير 1964 يتجدد اليوم في #ليبيا عبر مطار #بنينا .

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

#انفو_المرصد | خط منذ يناير 1964 يتجدد اليوم في #ليبيا عبر مطار #بنينا .




عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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