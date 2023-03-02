رئيس الحكومة الموازية فتحي باشاغا: أرفض أن يُحاسب أو يسجن أي ليبي لأنه من النظام السابق.

– المصالحة تتطلب أن يكون هناك عفو عام وألا يكون هناك مسجون سياسي.

– إذا كان أحد من النظام السابق ارتكب أخطاء شخصية يحاسب عليها.

– النظام السابق مرحلة انتهت لكن أنصاره ليبيون ويجب أن نعمل معًا كليبيين.

– المصالحة مع النظام السابق بدأت من حكومة السراج التي ضمت منهم وزراء.

– حكومة الدبيبة رئيسها من النظام السابق وهناك عدد من وزرائه من النظام السابق.

– المصالحة مع النظام السابق بدأت واقعيا وبالنسبة لي شخصيا لا أريد أن يبقى أي ليبي في السجن لأسباب سياسية.

– عانينا لفترة طويلة في عهد القذافي من سجن الكثيرين لأسباب سياسية. #ليبيا_برس (لقاء تلفزيوني)

2023-03-03 01:36:09

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