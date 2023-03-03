خبر | الغرفة الأمنية المشتركة الجبل الأخضر برئاسة اللواء خالد البسطة مدير أمن #ا

خبر | الغرفة الأمنية المشتركة الجبل الأخضر برئاسة اللواء خالد البسطة مدير أمن #البيضاء تنفذ تعليمات القيادة العامة و الداخلية بتوسعة الحملة الأمنية : ننبه أولياء الأمور ، قطرة الروج من أخطر المضبوطات في المنطقة . #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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