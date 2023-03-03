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خبر | الغرفة الأمنية المشتركة الجبل الأخضر برئاسة اللواء خالد البسطة مدير أمن #ا

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

خبر | الغرفة الأمنية المشتركة الجبل الأخضر برئاسة اللواء خالد البسطة مدير أمن #البيضاء تنفذ تعليمات القيادة العامة و الداخلية بتوسعة الحملة الأمنية : ننبه أولياء الأمور ، قطرة الروج من أخطر المضبوطات في المنطقة . #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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