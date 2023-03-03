برقيات|| نشرها موقع ميدل إيست آي البريطاني تكشف تفاصيل زيارة حفتر عام 2017 لحامل

برقيات|| نشرها موقع ميدل إيست آي البريطاني تكشف تفاصيل زيارة حفتر عام 2017 لحاملة الطائرات الروسية الأدميرال كوزنيتسوف بوساطة السفارة الروسية في #السعودية

الموقع: ممثل حفتر أجرى اتصالات مع السفارة الروسية في السعودية قبل القمة التاريخية لعام 2017 في البحر المتوسط.

– الملحق العسكري الروسي في السعودية كان الرجل الرئيسي للمحادثات بين حفتر وموسكو في الفترة التي سبقت زيارة حفتر عام 2017 إلى حاملة الطائرات الروسية.

– البرقيات الدبلوماسية أظهرت أن الرياض عملت كحلقة وصل إقليمية بين حفتر ومبعوثيه وموسكو في الاجتماعات رفيعة المستوى وطلبات بيع الأسلحة وجمع المعلومات الاستخبارية.

– حصلنا على تلك الوثائق من مصدر ليبي قريب من دائرة حفتر وسننشر المزيد من التفاصيل لاحقًا.

– البرقيات توضح بالتفصيل كيف تم تسهيل زيارة حفتر إلى حاملة الطائرات الروسية في يناير 2017.

– حفتر ناقش في تلك الزيارة قضايا التعاون في مجال محاربة الجماعات الإرهابية في ليبيا وتزويد قواته بالإمدادات الطبية.

– عقب الاجتماع تم نقل حوالي 70 جنديًا مصابًا من قوات حفتر إلى روسيا عبر #مصر لتلقي العلاج الطبي.

– طلبنا من السفارة الروسية في السعودية التعليق على تلك الوقائع والبرقيات لكنها لم ترد على طلبات التعليق.

– المراسلات والرحلة إلى حاملة الطائرات الروسية الأدميرال كوزنتسوف جاءت في وقت كانت روسيا تكثف فيه دعمها لحفتر.

– ليبيا كانت كما هو الحال الآن منقسمة بين الحكومات المتنافسة في الشرق والغرب.

– طموحات حفتر ليصبح رئيس ليبيا قادته لمحاولة فاشلة لغزو غرب ليبيا في 2019.

– روسيا كانت تنتهك حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة في ذلك الوقت عن طريق نقل الأسلحة إلى حفتر.

– موسكو كانت تطبع أوراق نقدية ليبية بقيمة مليارات الدولارات للحكومة المتحالفة مع حفتر في شرق ليبيا.

– في عام 2016 زار حفتر موسكو مرتين حيث خاضت قواته معركة شرسة للسيطرة على بنغازي.

– بعد زيارة حفتر لحاملة الطائرات ومحادثة حفتر مع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو عبر خط هاتف آمن وافقت روسيا على تعزيز دعمها العسكري له بالتنسيق مع الجزائر.

– في 4 يناير 2017 تواصل حفتر شخصيًا مع شويغو وقبل دعوة وجهتها إليه روسيا عبر سفارتها في السعودية للحضور على متن الأدميرال كوزنتسوف.

– كان المنسق الروسي مع حفتر في ذلك الوقت هو العقيد فلاديمير كيريشنكو الملحق العسكري في سفارة #روسيا في السعودية.

– بعد ثلاثة أيام من رسالة حفتر إلى شويغو كتب كيريشنكو إلى السفير الليبي آنذاك في السعودية عبد الباسط البدري يحذره من إبقاء خطط اجتماع حاملة الطائرات سرية وفي إطار العلاقات الليبية الروسية الثنائية فقط.

– كان يُنظر إلى البدري على أنه حليف وثيق لحفتر وسافر كثيرًا إلى موسكو للقاء كبار المسؤولين الروس.

– في عام 2015 دفعت روسيا من أجل تعيينعبدالباسط البدري وزيرًا للدفاع في ليبيا ومنذ عام 2021 عمل سفيرًا في الأردن.

– البدري أخبرنا إنه قطع علاقاته بحفتر في عام 2017 وأنه لم يكن على اتصال بالروس منذ سنوات.

– السفارة الروسية أبلغت حفتر أن عليه أن يصل إلى حاملة الطائرات على متن قارب.

– السفارة الروسية أبلغت حفتر أنه سيتم تقديم رقم هاتف ساتلي بحري له للاتصال به.

– السفارة الروسية طلبت من مسؤول الاتصال المنسق للرحلة على الجانب الليبي التحدث باللغة الإنجليزية أو الروسية.

– كتب كيريشنكو إلى بدري قبل يوم واحد من الموعد المقرر للاجتماع ، مؤجلًا ذلك لمدة يومين حتى 11 يناير بسبب سوء الأحوال الجوية كما طلب تقديم قائمة بالموضوعات للمناقشة.

– تظهر البرقيات أنه كان للجيش الروسي اهتمام كبير بليبيا قبل وقت طويل من وصول فاغنر إلى شواطئها.

– رغم أن السعودية استضافت حفتر وأن الاتصالات بينه وروسيا كانت تجري على أراضيها فإن الحكومة السعودية لم تُذكر في البرقيات.

– #الرياض دعمت حفتر من خلال توفير الأموال لهجومه على طرابلس بما في ذلك دفع أموال لمقاتلي فاغنر والضغط لصالحه في واشنطن. #ليبيا_برس







2023-03-03 00:51:17

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