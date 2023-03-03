عاجل

صور | لواء 444 التابع لأركان الرئاسي : ضبطنا شاحنة تحمل خزانات بلاستيك مجزأة و م

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | لواء 444 التابع لأركان الرئاسي : ضبطنا شاحنة تحمل خزانات بلاستيك مجزأة و مموهة لتهريب 40 ألف من الوقود في #مزدة . #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك