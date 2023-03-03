صور | لواء 444 التابع لأركان الرئاسي : ضبطنا شاحنة تحمل خزانات بلاستيك مجزأة و م

صور | لواء 444 التابع لأركان الرئاسي : ضبطنا شاحنة تحمل خزانات بلاستيك مجزأة و مموهة لتهريب 40 ألف من الوقود في #مزدة . #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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