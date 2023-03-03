ذكرت وزارة الخارجية الباكستانية، بأنها على تواصل مباشر مع طرابلس، من أجل رعاية الناجين الباكستانيين ونقل رفات الموتى بعد حادثتي غرق قاربي هجرة، وصرحت الناطقة باسم الخارجية الباكستانية، ممتاز زهرة، بأن سفارة باكستان في ليبيا تسهل عملية التعرف على الجثث ونقل رفات الموتى إلى باكستان بدعم من السلطات الليبية واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

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