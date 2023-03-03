رئيس الحكومة الموازية فتحي باشاغا: عندما ذهبت إلى #بنغازي والتقيت حفتر اكتشفت أن الليبيين مهما تقاتلوا يمكن أن يتصالحوا.

– لو رفع المجتمع الدولي يده عن حكومة الدبيبة سترحب كل الدول بحكومتنا فورًا.

– المؤسسة العسكرية قطعت شوطا كبيرا وهناك توافق كبير في لجنة 5+5 لتوحيد الجيش.

– هناك تنسيق أمني على مستوى عال جدا وزيارات متبادلة بين القيادات العسكرية الشرقية والغربية، وكذلك المجموعات المسلحة.

– حوارات توحيد المصرف المركزي قطعت شوطًا جيدًا وستنتج نتائج جيدة.

– هناك اتصال بين رئيسي ديوان المحاسبة في المنطقتين الشرقية والغربية والآن هما على وئام وتوافق كامل.

– من يمتلك اتصال أكبر مع المليشيات المسلحة هو من يمتلك سيطرة على الأرض وكانت هناك خطوات جيدة في هذا الملف في عهد حكومة السراج.

– عندما جاءت حكومة الدبيبة للأسف اتخذت المال سبيلاً لكسب الولاءات.

– هناك اتصالات الآن بين الأمم المتحدة بتنسيق مع قيادات في الشرق وبين قيادات المليشيات في الغرب.

– بعض المجموعات المسلحة في الغرب قامت بدور في حفظ الأمن بالمنطقة الغربية وفي طرابلس بالذات .

– لو أن هناك حكومة وطنية حقيقية يمكن إصلاح وضع المجموعات المسلحة لتكون طيعة للدولة لأن هناك تجاوزات تقوم بها. #ليبيا_برس (مقابلة تلفزيونية)

2023-03-03 00:06:26

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