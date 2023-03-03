المبعوث الأمريكي إلى ليبيـا السفير ريتشارد نورلاند:
– ندرك التحدّي المتمثل في الحفاظ على وقف إطلاق النار الحالي وعدم تجدّد الاشتباكات المسلّحة.
– نعمل على مساعدة الليبييـن في إنشاء آلية شفافة لإدارة عائدات النفط وتوزيعها بشكل عادل على الليبييـن بكافة مناطق البلاد.
– ندعم جهود الأمم المتحدة في تسيير الحوار الليبـي والدّفع بالعملية السياسية بملكية وقيادة ليبيـة.
– الليبيـون لايستطيعون القيام بالعملية الانتخابية دون دعم من المجتمع الدولي.
– ندعم الجهود المبذولة لتوحيد المؤسّسة العسكرية لتكوين جيش ليبـي موحّد ومعالجة القضايا الأمنية في الجنوب.
#ليبيا_24
2023-03-03 00:06:00
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