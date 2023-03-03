قرّر مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في غات، إغلاق عدد ثلاثة مطاعم في بلدية ال

قرّر مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في غات، إغلاق عدد ثلاثة مطاعم في بلدية البركت وذلك لعدم مطابقتها لشروط الصحية، ويأتي ذلك في أول أيام حملة الأمن الغذائي والدوائي التي تشرف عليها لجنة برئاسة عضو من مكتب غات بمشاركة عدة اجهزة رقابية، مع فرع جهاز الحرس البلدي البركت وادارة الاصحاح البيئي ببلدية البركت.

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