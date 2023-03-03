رئيس الحكومة الموازية فتحي باشاغا: بعض الدول تنظر للمليشيات على أنها يمكن أن تسا

رئيس الحكومة الموازية فتحي باشاغا: بعض الدول تنظر للمليشيات على أنها يمكن أن تساهم في استقرار الوضع الأمني.

– المجموعات المسلحة المؤدلجة في ليبيا قليلة جدا وما ضخّم ملف الملشيات هو استخدام حكومة الدبيبة لهم وشراء ولائهم.

– أزمة ملف الميليشيات أن بعضهم لهم ارتباطات خارجية وهذه مهمة المجتمع الدولى والأمم المتحدة.

– على الدول أن تكف عن الاتصال مباشرة بالمليشيات في #ليبيا.

– أعرف المجموعات المسلحة والمليشيات جيدًا وهم مستعدون ليكونوا تحت طاعة الدولة.

– المجموعات المسلحة تشترط ألا تكون هناك عمليات انتقامية منهم أو محاسبة خارج القانون.

– الحاصل الآن أن هناك مجموعات تأخذ أموالا من الدولة ومجموعات لا تتحصل على أموال فتشعر بالظلم.

– توحيد المؤسسات والسيطرة على الملف الأمني ودمج المسلحين يحتاج لرئيس قوي يكون هدفه الدولة. #ليبيا_برس (لقاء تلفزيوني)

2023-03-03 10:00:39

1677837639