رئيس الحكومة الموازية فتحي باشاغا: منذ 2011 وليبيا تحتفظ بالحد الأدنى من مقومات الدولة وبها مؤسسات دولة ولكنها منقسمة.

– النفط والغاز موحد الآن لكن قرار حكومة الوحدة بإقالة صنع الله واستبداله ببن قدارة خاطئ وباطل شرعيًا.

– تواصلت مع بن قدارة وأكد لي أنه سيتعامل مع المؤسسة باعتبارها ملك الليبيين ولن أنحاز مع حكومة ضد حكومة.

– أنا من فبراير ودفعت ثمنا باهظًا بفقدان 6 من عائلتي في الثورة من أجل الديمقراطية.

– الدبيبة غير مقتنع بالديمقراطية ويضحك على الناس وبرنامجه الاستمرار هو وعائلته للأبد. #ليبيا_برس (لقاء تلفزيوني)

2023-03-03 12:30:10

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