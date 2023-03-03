الصادق الغرياني: القاعدة الدستورية التي أخرجها لنا عقيلة وزمرته في #طبرق، مع مجل

الصادق الغرياني: القاعدة الدستورية التي أخرجها لنا عقيلة وزمرته في #طبرق، مع مجلس الدولة، “فضيحة”

– هذه القاعدة تُظهر إلى أي حد يصل الاستهزاء بالبلد وبأهلها، والضحك على الشعب واستغفالهم، لفعل كل ما يريدون.

– لا أحد ينطلي عليه ما يفعلونه، فهم يريدون تفصيل اللباس على مقاس حفتر.

– إذا قبلتم التعديل سيكون حفتر هو الحاكم العسكري ويُعيّن الحكومة والوزراء ويأخذ ميزانية الدولة.

– لم يضعوا شروطًا لمنصب الرئيس، لتفصيله على مقاس حفتر، وإذا لم ينجح سيعود كل شيء على ما كان عليه، ولن تكون هناك انتخابات برلمانية ولا مجلس شيوخ.

– أعضاء “النواب والدولة” يأخذون مرتباتهم زورًا دون أي وجه حق، ولو رشح صهيوني نفسه لن يجد أي معترض منهم.

– هؤلاء يصنعون ما يشاءون، لأنهم لا يستحوا من أي شيء، لا هم ولا رئيسهم.

– هؤلاء لا يملكون أي شيء من الناحية التشريعية والقانونية، ومع ذلك يملكون مصير البلاد بأيديهم.

– يجب أن ينتفض أهل ليبيا وألا يقبلوا بهذه المسائل، لأنها تأتي من جهات فاقدة الشرعية ومنتهية الصلاحية.

– على الحكومة ومصرف #ليبيا المركزي عدم صرف مرتبات النواب والدولة، وألا يُطيعوا المجتمع الدولي طاعة عمياء.

– عقيلة لا يفعل شيء إلا بضوء أخضر من المجتمع الدولي، ويبدو أن هذا خط آخر يسير له المجتمع الدولي ليخترع الكثير من الأشياء المُخلة.

– سكوت المجتمع الدولي عليهم، لأنهم يريدون رئيس دولة بدون قيد ولا شرط.

– هم يريدون أن يخرج “النواب والدولة” هذا المقترح السيء، حتى يتسنى للمبعوث الأممي أن يُخرِج مقترحًا غاية في السوء أيضًا. #ليبيا_برس (مقابلة تليفزيونية)

2023-03-03 13:30:43

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