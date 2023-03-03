ضمن محاولات التشبث بالسلطة وإجهاض خطة باثيلي.. عضو مجلس النواب محمد عريفة يُطالب المجتمع الدولي باعتبار اتفاق النواب والدولة على التعديل الدستوري أساسًا لحل ما تبقى من خلافات.

عريفة: نرحب بتصويت مجلس الدولة بالموافقة على الإعلان الدستوري الـ13 وعلى المجتمع الدولي احترام تلك الخطوة

– أدعو المجلسن إلى المضي في إنهاء اتفاقهما بتشكيل لجنة مشتركة تعنى بالقوانين الانتخابية.

– على المجلسين الرضى بالحد الأنى من التوافق بخصوص القوانين الانتخابية وأن يقدما التنازلات لذلك. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-03-03 14:30:08

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