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ضمن محاولات التشبث بالسلطة وإجهاض خطة باثيلي.. عضو مجلس النواب محمد عريفة يُطالب

تم النشر منذُ 31 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا برس
مصدر الخبر / ليبيا برس

ضمن محاولات التشبث بالسلطة وإجهاض خطة باثيلي.. عضو مجلس النواب محمد عريفة يُطالب المجتمع الدولي باعتبار اتفاق النواب والدولة على التعديل الدستوري أساسًا لحل ما تبقى من خلافات.

عريفة: نرحب بتصويت مجلس الدولة بالموافقة على الإعلان الدستوري الـ13 وعلى المجتمع الدولي احترام تلك الخطوة

– أدعو المجلسن إلى المضي في إنهاء اتفاقهما بتشكيل لجنة مشتركة تعنى بالقوانين الانتخابية.

– على المجلسين الرضى بالحد الأنى من التوافق بخصوص القوانين الانتخابية وأن يقدما التنازلات لذلك. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-03-03 14:30:08

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عن مصدر الخبر

ليبيا برس

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