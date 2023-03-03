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عضو مجلس الدولة منصور الحصادي: – ضمانات نجاح مُبادرة باتيلي يتضمن حشد التوافق ا

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

عضو مجلس الدولة منصور الحصادي:

– ضمانات نجاح مُبادرة باتيلي يتضمن حشد التوافق الإقليمي والدولي الداعم للمبادرة، وصناعة توافقات وطنية قدر المستطاع؛ للوصول إلى مشترك وطني ينعكس بالإيجاب على المبادرة.

– يجب اتخاذ موقف حازم من المعرقلين سواء بالفتوى الدينية، أو بالتحريض السياسي، أو من خلال خطاب الكراهية، أو استخدام السلاح.

– لابد من مراعاة تحييد المال العام، وحماية الحوار من المال السياسي الفاسد، وآلية الاختيار والتمثيل، وحسن الإدارة والتعهد بقبول المخرجات.

#ليبيا_24

2023-03-03 11:37:33

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

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