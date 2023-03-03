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صور | وزارة الدفاع التركية تنشر صور لتدريبات عناصرها بالمدافع الرشاش و الأسلحة ا

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | وزارة الدفاع التركية تنشر صور لتدريبات عناصرها بالمدافع الرشاش و الأسلحة الخفيفة قبالة سواحل #ليبيا مؤكدة استمرار تواجدها في البلاد. #المرصد




عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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