صور | وزارة الدفاع التركية تنشر صور لتدريبات عناصرها بالمدافع الرشاش و الأسلحة ا

صور | وزارة الدفاع التركية تنشر صور لتدريبات عناصرها بالمدافع الرشاش و الأسلحة الخفيفة قبالة سواحل #ليبيا مؤكدة استمرار تواجدها في البلاد. #المرصد
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ليبيا مباشر
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