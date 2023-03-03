عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي: – قرار مجلس الدولة بالموافقة على التعديل الدستو

عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي:

– قرار مجلس الدولة بالموافقة على التعديل الدستوري الـ13 خطوة تاريخية، وسبيل للتوافق وحل اللأزمة الليبية، والانطلاق نحو حكومة موحدة، وإصدار قوانين الانتخابات وانتخاب رئس الدولة وانتخاب أعضاء مجلس النواب.

– نشدّ على أيدي أعضاء مجلس الدولة الوطنيين، الذين غلبوا مصلحة الوطن على المصالح الشخصية، وانتصروا على المعرقلين داخل قبة مجلس الدولة الاستشاري وخارجه.

– على المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، التعاون بجدية مع هذه الخطوة، والتواصل مع مجلس الدولة ومجلس النواب للانطلاق نحو الانتخابات المرجوة التي يرجوها الشعب الليبي.

– الكرة الآن في ملعب البعثة الأممية، ولم يعد هناك حجة لها، وليس هناك مبرر لباتيلي لإنشاء أي لجنة أو خارطة طريق جديدة، لأن خارطة الطريق انتهت للأمم المتحدة، وبدأت بالنسبة لليبيين.

– كل الدلائل تشير إلى أن مجلس الدولة الليبي لن يُعرقل مجددا، وسوف يكون هناك في الأيام القادمة توافق على المناصب السيادية.

– سيكون هناك انتخاب للسلطة الرقابية، المتمثلة في المصرف المركزي، والمراقبة، وديوان المحاسبة، ومكافحة الفساد، والمحكمة العليا، وغيرها.

#ليبيا_24

2023-03-03 18:40:03

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