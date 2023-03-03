وثائق|| المترشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي تحصل صباح اليوم الجمعة 3 مارس 2023 ع

وثائق|| المترشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي تحصل صباح اليوم الجمعة 3 مارس 2023 على إصدار جديد من شهادتي دكتوراه الفلسفة وماجستير العلوم عن مدرسة #لندن للعلوم الاقتصادية والسياسية بناء على طلبه من جامعة لندن التي تتبعها المدرسة.

لجنة من البرلمان البريطاني وبتكليف من الحكومة البريطانية برئاسة اللورد هاري وولف كانت قد أجرت عام 2011 تحقيقًا شاملاً في إدعاءات عضو مجلس النواب أبوبكر بعيرة.

الحكومة البريطانية كانت قد رصدت للجنة ميزانية خاصة.

اللجنة أصدرت بعد البحث والتحقيق تقريرًا ضخما من 188 صفحة بينت من خلاله أن شهادة الدكتوراه الخاصة بسيف الاسلام القذافي صحيحة ولا تشوبها أي شائبة.

سيف الاسلام القذافي سبق أن تحصل على درجة (ماجستير EMBA) في إدارة الأعمال من فرع جامعة #كاليفورنيا بالعاصمة النمساوية بـ #فيينا. #ليبيا_برس







2023-03-03 20:05:29

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