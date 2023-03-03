رئيس مجلس الأمن القومي الليبي، إبراهيم بوشناف: – ما مدى قابلية مبادرة المبعوث ا

رئيس مجلس الأمن القومي الليبي، إبراهيم بوشناف:

– ما مدى قابلية مبادرة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي للتطبيق عملياً.

– المجلس كلّف فيصل بوالرايقة، مدير الإدارة السياسية به، بالتواصل مع البعثة الأممية لطرح وجهة نظر المجلس.

– ثلاث دول دائمة العضوية في مجلس الأمن، هي روسيا والصين وفرنسا، لم تقبل بمبادرة باتيلي، كما أن مصر المنخرطة بقوة في الشأن الليبي رفضتها، كما فعل كثير من الليبيين.

– المطالبات الملحة بإصلاح النظام الانتخابي في ليبيا لم تتحقق، ومعايير اختيار المجموعة المقترحة لإنجاز الانتخابات ستكون محل خلافات بين الفرقاء.

#ليبيا_24

2023-03-03 19:00:03

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