صور | الحرس البلدي يعلن ضبط و إتلاف 62 ألف كيلوجرام من البصل المصري متعفن و غير صالح للاستهلاك البشري يباع بسوق الجملة #جنزور. #ليبيا #المرصد ( إدارة العلاقات و الإعلام )