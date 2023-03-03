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صور | الحرس البلدي يعلن ضبط و إتلاف 62 ألف كيلوجرام من البصل المصري متعفن و غير

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | الحرس البلدي يعلن ضبط و إتلاف 62 ألف كيلوجرام من البصل المصري متعفن و غير صالح للاستهلاك البشري يباع بسوق الجملة #جنزور. #ليبيا #المرصد ( إدارة العلاقات و الإعلام )





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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