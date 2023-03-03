صور | الحرس البلدي يعلن ضبط و إتلاف 62 ألف كيلوجرام من البصل المصري متعفن و غير صالح للاستهلاك البشري يباع بسوق الجملة #جنزور. #ليبيا #المرصد ( إدارة العلاقات و الإعلام )
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ليبيا مباشر
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