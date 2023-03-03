نفى مكتب وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة عماد الطرابلسي في تصريح خاص للحدث إ

نفى مكتب وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة عماد الطرابلسي في تصريح خاص للحدث إيقاف الوزير في مطار باريس من السلطات الفرنسية بسبب اصطحابه لمبلغ مالي كبير حسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية ليبية. مضيفا أن الطرابلسي كان في زيارة سريعة لباريس ودخلها وفق الإجراءات القانونية المخولة لذلك، وأن الزيارة قد أجريت وقد غادر الأراضي الفرنسية.

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