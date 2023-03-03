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صور | وفد من القيادة العامة يزور فعاليات معرضي آيدكس و نافدكس في العاصمة الإمارا

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | وفد من القيادة العامة يزور فعاليات معرضي آيدكس و نافدكس في العاصمة الإماراتية #أبوظبي بمشاركة 1350 شركة عالمية للصناعات العسكرية الدفاعية في العالم. #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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