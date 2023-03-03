صور | وفد من القيادة العامة يزور فعاليات معرضي آيدكس و نافدكس في العاصمة الإمارا

صور | وفد من القيادة العامة يزور فعاليات معرضي آيدكس و نافدكس في العاصمة الإماراتية #أبوظبي بمشاركة 1350 شركة عالمية للصناعات العسكرية الدفاعية في العالم. #ليبيا #المرصد
عن مصدر الخبر
ليبيا مباشر
قد يعجبــــك أيضـــاً
الأطراف الليبية تتمهل في الرد على مقترح أميركا بتشكيل «وحدة عسكرية»
تم النشر منذُ 8 دقائق
مصدر الخبر / جريدة الشرق الاوسط
الكشف عن حقيقة إيقاف الوزير عماد الطرابلسي بمطار باريس بحوزته مبلغ مالي كبير
تم النشر منذُ 15 دقيقة
مصدر الخبر / المشهد
العثور على دانات آر بي جي ومضادات طيران بمكب للقمامة بإحدى ضواحي بنغازي
تم النشر منذُ 26 دقيقة
مصدر الخبر / المشهد
نفى مكتب وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة عماد الطرابلسي في تصريح خاص للحدث إ
تم النشر منذُ 28 دقيقة
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
أضف تعليقـك