صور | وفد من القيادة العامة يزور فعاليات معرضي آيدكس و نافدكس في العاصمة الإمارا

صور | وفد من القيادة العامة يزور فعاليات معرضي آيدكس و نافدكس في العاصمة الإماراتية #أبوظبي بمشاركة 1350 شركة عالمية للصناعات العسكرية الدفاعية في العالم. #ليبيا #المرصد