عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي: إذا حاول باثيلي إقصاءنا وتجاهل التعديل الدستو

عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي: إذا حاول باثيلي إقصاءنا وتجاهل التعديل الدستوري فسوف نحتكم إلى السلاح من جديد.

– إذا رفضنا مبادرة باثيلي فماذا سيفعل لنا مجلس الأمن.. هل سيأتوا لنا بالناتو؟

– إذن فلندخل في حرب مقدسة لئلا يملي علينا أحد سياسات أو شروط للحل.

– مجلس الأمن لم يتخذ قرارًا يؤيد مبادرة باثيلي.

– نرحب بجهود البعثة شريطة ألا تملي سياسات أو ترسم خريطة وأن تبدأ من حيث انتهى مجلس النواب.

– إذا ضرب باثيلي عرض الحائط بالتعديل الدستوري عرض الحائط فسنكون ضده ولنرى من سيقرر في النهاية.

– مجلس النواب قام بإنجاز التعديل الدستوري بالتوافق مع مجلس الدولة وتم نشر التعديل.

– هذا التعديل لا يلبي طموحات الليبيين ولكن يوصلنا إلى عملية الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

– مهمة البعثة الأممية هي اختيار لجنة لتشكيل حكومة تنفيذية مصغرة مهمتها الوحيدة هي الإشراف على العملية الانتخابية.

– لا نمانع وجود مراقبين دوليين لمراقبة سير العملية الانتخابية.

– نرفض فرض الخطط من قبل البعثة الأممية لأنها تعتبر بعثة للدعم وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة. #ليبيا_برس (تصريحات تلفزيونية)

2023-03-04 01:19:24

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