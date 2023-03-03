عضو مجلس النواب عصام الجهاني:

– النواب والدولة خلصا إلى ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية.

– من المقرر السماح لمزدوجي الجنسية والعسكريين بالترشح مع شرط التنازل عن الجنسية وكذلك الاستقالة من المنصب العسكري حال الفوز.

– هناك توافق حصل مؤخرا بشأن المواد الخلافية التي كانت تتمثل في ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين.

– هناك تقارب حاصل الآن بين النواب والدولة بشأن كافة النقاط الخلافية.

– البرلمان سيُخاطب مفوضية الانتخابات بعد إصدار القانون الانتخابي لتنظر الإجراءات المطلوبة.

– المفوضية ستوضح الفترة اللازمة لإجراء الانتخابات من أجل تحديد موعد الجولة الأولى والثانية منها.

– اللجنة المقرر تشكيلها من المجلسين ستبحث كافة الجوانب المتعلقة بخارطة الطريق والعملية الانتخابية وقانون الانتخابات.

– اللجنة ستبحث ما إن كانت هناك بعض المواد بحاجة لمراجعة أو تعديل.

– في المرحلة الثانية بعد بحث اللجنة والتوافق على كافة النقاط، يتجه البرلمان لإصدار قانون الانتخابات متضمنا تعديلات جديدة.

– يمكن للنواب أيضًا اعتماد قانون الانتخابات الذي أصدره في وقت سابق وواجه معارضة من مجلس الدولة.

#ليبيا_24

2023-03-04 00:20:30

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