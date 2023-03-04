الخبير الاقتصادي، نور الدين حبارات:

– بعد أنهيار الليرة اللبنانية أمام الدولار الأمريكي، حيث 85000 ليرة تعادل واحد دولار تم تسعير السلع الأساسية في لبنان بالدولار .

– هذا هو مفهوم الدولرة الذي اعتمدته حكومة الوحدة عندما أحتسبت إنفاقها العام خلال 2021 م بالدولار و أعتبرته الأقل في حين أحتسبت إيرادتها بالدينار و أعتبرتها الأكبر في مخالفة صريحة للقوانين و التشريعات المالية النافذة .

– بالتأكيد عندما تلجأ الدول الى الدولرة يعني إشارة واضحة لانهيار عملتها وارتفاع معدلات التضخم لديها .

#ليبيا_24

2023-03-04 02:49:43

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