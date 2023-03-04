ويليامز: #ليبيا مازالت تخضع لحملة تضليل كبرى مثلما حدث خلال فترة ملتقى الحوار ال

ويليامز: #ليبيا مازالت تخضع لحملة تضليل كبرى مثلما حدث خلال فترة ملتقى الحوار السياسي الليبي في #تونس و #جنيف.

– ملتقى الحوار السياسي تعرض لحملة دعاية مضادة ما أدى إلى قيام إدارة فيسبوك بإلغاء أكثر من 100 حساب كانت تقوم بالحملة ضد الملتقى.

– نعلم أن ليبيا بلد الفيسبوك حيث عدد حسابات فيسبوك أكثر من عدد المواطنين.

– أعضاء الملتقى وخاصة النساء المشاركات في الملتقى استهدفوا بحملات تشويه على الفيس بوك.

– يجب التركيز على حقوق الإنسان في ليبيا خاصة في ظل انحسار المجتمع المدني.

– يجب التركيز أيضًا على العنف ضد الناشطات السياسيات من النساء والذي راحت ضحيته أسماء معروفة في ليبيا. #ليبيا_برس

2023-03-03 23:21:36

1677885696