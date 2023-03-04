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– استقالة عدد من موظفي منظمة الصحة العالمية في ليبيا بسبب سوء معاملة من الإدارة

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

– استقالة عدد من موظفي منظمة الصحة العالمية في ليبيا بسبب سوء معاملة من الإدارة الأجنبية.

– إدارة المنظمة الحالية تستغل الانقسام السياسي في ليبيا لتمرير برامجها وتجاوز أي عوائق تواجهها بما في ذلك دفع رشاوى واستغلال العلاقات الشخصية

– الموظفون يواجهون سوء معاملة داخل مقر المنظمة وتضيق عليهم في أداء “شعائرهم الدينية” من قبل الإدارة

– تواصلنا مع وزارة الخارجية لرفع دعوى ضد إدارة المنظمة في ليبيا وتظلمنا لدى المكتب الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية في جنيف

– تعرض الكثير من الموظفين للابتزاز والمساومة والطرد والتضييق عليهم

#ليبيا_24

2023-03-03 21:36:17

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

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