تنسيقية حراك #ليبيا تنتخب رئيسها، تُرحب في بيان لها، بمبادرة المبعوث الأممي عبدا

تنسيقية حراك #ليبيا تنتخب رئيسها، تُرحب في بيان لها، بمبادرة المبعوث الأممي عبدالله باثيلي، وتُطالب بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، دون إقصاء لأي طرف.

البيان: متمسكون بخيار الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة، دون إقصاء لأي طرف، وجعل صندوق الاقتراع هو الفيصل، ونرفض محاولة بعض الدول التلاعب بحق 2.8 مليون ناخب ليبي، في إجراء انتخابات متزامنة.

ــ نرفض محاولات بعض الأطراف المتشبثة بالسُلطة لجر البلاد للتقسيم، كوسيلة ضغط لإطالة عمر الأزمة الليبية، والبقاء على كراسي السلطة لأطول مدة ممكنة.

ــ على المفوضية العليا للانتخابات عدم جر البلاد للفوضى، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، دونما انحياز لأي طرف سياسي أو مرشح بعينه. #ليبيا_برس

2023-03-04 10:08:45

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