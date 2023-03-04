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صور | شركة الخدمات العامة #طرابلس تعلن إستمرار عمليات الإزالة و فتح المسار لمشرو

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | شركة الخدمات العامة #طرابلس تعلن إستمرار عمليات الإزالة و فتح المسار لمشروع طريق الدائري الثالث في #عين_زارة . #ليبيا #المرصد ( المكتب الاعلامي )





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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