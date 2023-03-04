الدبيبة خلال الملتقى الثاني لأسرى حرب التحرير 2011: أنا خدمت #ليبيا فقط في النظا

الدبيبة خلال الملتقى الثاني لأسرى حرب التحرير 2011: أنا خدمت #ليبيا فقط في النظام السابق، والمعيار هو من وقف في 17 فبراير.

ــ لا يمكن لعاقل أن يقبل ما حدث في 40 عامًا، ونحن تحررنا من القيود بفضل شهداء 2011.

ــ أعداء ثورة 11 فبراير ضحكوا على ليبيا لعشر سنوات، وسنهتم بمن تضرر في 2011 أولاً.

ــ مطلبنا هو تحقيق أهداف ثورة 17 فبراير، والأعداء يتربصون بهذه الثورة.

ــ دعونا من الماضي البغيض وكفى عشر سنوات، ولا تسمعوا للكلاب المسعورة في الفيسبوك.

ــ أطلقت برنامجًا لعودة الحياة في كل مدن ليبيا بلا استثناء، ولا بد أن نعلن من #مصراتة أن أسرى حرب التحرير 2011 هم من سيقودون المصالحة الحقيقية. #ليبيا_برس

2023-03-04 13:07:29

1677935249