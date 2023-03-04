الدبيبة: يعلم الله أنني أخاف الله فيكم، ولن نقبل بأي قاعدة دستورية للانتخابات إل

الدبيبة: يعلم الله أنني أخاف الله فيكم، ولن نقبل بأي قاعدة دستورية للانتخابات إلا بعد طرحها للاستفتاء الشعبي.

ــ مطلبنا هو تحقيق أهداف ثورة 17 فبراير، والأعداء يتربصون بهذه الثورة، وهؤلاء ضحكوا على #ليبيا لعشر سنوات.

ــ الضباط الشرفاء الذين كانوا يخدمون في عهد النظام السابق، أصبحوا اليوم قادة للجيش الليبي الحقيقي الذي ولاؤه للوطن.

ــ يجب حصر المتضررين أثناء سجنهم في ثورة 17 فبراير، لمتابعة علاجهم والاهتمام بهم.

ــ قلة من الليبيين تورطوا في الدم، وأسرى حرب التحرير عام 2011 هم من سيقودون المصالحة الوطنية الحقيقية.

ــ لا يمكن لأحد أن يُعارض إرادة الشعب، ولابد من النظر للمستقبل. #ليبيا_برس

2023-03-04 14:04:10

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