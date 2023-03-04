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صور | المشير حفتر يتفقد صالة الألعاب الرياضية الجديدة المقامة في #بنغازي لصالح م

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | المشير حفتر يتفقد صالة الألعاب الرياضية الجديدة المقامة في #بنغازي لصالح منتسبي القوات المسلحة للرفع من اللياقة عبر عدة مرافق تحتويها الصالة مثل حلبات الملاكمة و الآلات المختلفة اضافة للاستشفاء و العلاج الطبيعي و التغذية . #المرصد #ليبيا





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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