صور | المشير حفتر يتفقد صالة الألعاب الرياضية الجديدة المقامة في #بنغازي لصالح م

صور | المشير حفتر يتفقد صالة الألعاب الرياضية الجديدة المقامة في #بنغازي لصالح منتسبي القوات المسلحة للرفع من اللياقة عبر عدة مرافق تحتويها الصالة مثل حلبات الملاكمة و الآلات المختلفة اضافة للاستشفاء و العلاج الطبيعي و التغذية . #المرصد #ليبيا