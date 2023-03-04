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صور | ” قوة العمليات المشتركة ” تعلن ضبط 12 ألف قطعة مسدس ” عيار 9 ملم ” مهربة د

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | ” قوة العمليات المشتركة ” تعلن ضبط 12 ألف قطعة مسدس ” عيار 9 ملم ” مهربة داخل حاوية مواد منزلية على متن سفينة بميناء #مصراتة البحري قادمة من #مالطا . #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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