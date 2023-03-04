#انفو_المرصد | البضاعة تركية و السفينة ليبيرية و الوجهة #مالطا و المستلم مجهول.. ضبط 12 ألف مسدس في شحنة غامضة بميناء #مصراتة . #ليبيا
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ليبيا مباشر
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