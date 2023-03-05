رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني من ##أبوظبي: بإمكان #الإمارات لعب دور رئيس

رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني من ##أبوظبي: بإمكان #الإمارات لعب دور رئيسي في استقرار #ليبيا.

– استقرار ليبيا من أبرز القضايا التي تهم إيطاليا وتؤثر على تدفقات الهجرة، وسياسة الطاقة. #ليبيا_برس (مؤتمر صحفي)