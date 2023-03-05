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رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني من ##أبوظبي: بإمكان #الإمارات لعب دور رئيس

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا برس
مصدر الخبر / ليبيا برس

رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني من ##أبوظبي: بإمكان #الإمارات لعب دور رئيسي في استقرار #ليبيا.

– استقرار ليبيا من أبرز القضايا التي تهم إيطاليا وتؤثر على تدفقات الهجرة، وسياسة الطاقة. #ليبيا_برس (مؤتمر صحفي)

2023-03-05 02:20:16

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عن مصدر الخبر

ليبيا برس

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