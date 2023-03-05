عضو مجلس الدولة الاستشاري إبراهيم أبو شعالة ينضم إلى قائمة الأعضاء المُشككين في صحة جلسة اعتماد التعديل الدستوري الـ13.
ــ أبوشعالة: الجلسة غير صحيحة من الناحية القانونية.
– اللائحة تنص على أنه بمضيّ ساعتين على موعد انطلاق الجلسة دون تحقيق النصاب القانوني تكون تشاورية.
– ليس هناك أيّ طارئ في البلاد لكي تعتبر الجلسة الماضية جلسة طارئة.
– التعديل الدستوري المُحال من النواب لا ينصّ على ذلك وفق اللائحة الداخلية في مادتها 56.
– ليس هناك أيّ حلّ أمام الأعضاء المعترضين إلا تقديم طعن ضدّ ما جرى.
– على المشري أن يتريث للمزيد من التشاور حول التعديل الدستوري الثالث عشر.
– الاعتراضات على التعديل الدستوري الـ13 تتمثل في صلاحيات مجلس الشيوخ التي يجب أن تكون كما كانت في دستور 59.
– من بين الاعتراضات أيضاً ربط نصّ التعديل الدستوري الانتخابات البرلمانية مع الرئاسية.
– هذا الربط سيُحدث ربكة لإلغائه الانتخابات البرلمانية في حال تعثرت الرئاسية.
– من المفترض أن يسمح التعديل بإجراء الانتخابات البرلمانية في حال تعثرت الرئاسية.
– يجب توحيد الأجسام في الدولة ويكون برلمان موحد وتُلغى الأجسام الحالية.
– ربط الانتخابات الرئاسية مع البرلمانية هدفه من الأول هو وضع العصى في العجلة وعرقلة الانتخابات والحيلولة دون إحراز أيّ تقدّم.
– من الاعتراضات أيضاً نشر النواب للتعديل الدستوري في الجريدة الرسمية قبل موافقة المجلس عليه. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)
2023-03-05 10:05:48
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