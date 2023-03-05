عضو مجلس الدولة الاستشاري إبراهيم أبو شعالة ينضم إلى قائمة الأعضاء المُشككين في صحة جلسة اعتماد التعديل الدستوري الـ13.

ــ أبوشعالة: الجلسة غير صحيحة من الناحية القانونية.

– اللائحة تنص على أنه بمضيّ ساعتين على موعد انطلاق الجلسة دون تحقيق النصاب القانوني تكون تشاورية.

– ليس هناك أيّ طارئ في البلاد لكي تعتبر الجلسة الماضية جلسة طارئة.

– التعديل الدستوري المُحال من النواب لا ينصّ على ذلك وفق اللائحة الداخلية في مادتها 56.

– ليس هناك أيّ حلّ أمام الأعضاء المعترضين إلا تقديم طعن ضدّ ما جرى.

– على المشري أن يتريث للمزيد من التشاور حول التعديل الدستوري الثالث عشر.

– الاعتراضات على التعديل الدستوري الـ13 تتمثل في صلاحيات مجلس الشيوخ التي يجب أن تكون كما كانت في دستور 59.

– من بين الاعتراضات أيضاً ربط نصّ التعديل الدستوري الانتخابات البرلمانية مع الرئاسية.

– هذا الربط سيُحدث ربكة لإلغائه الانتخابات البرلمانية في حال تعثرت الرئاسية.

– من المفترض أن يسمح التعديل بإجراء الانتخابات البرلمانية في حال تعثرت الرئاسية.

– يجب توحيد الأجسام في الدولة ويكون برلمان موحد وتُلغى الأجسام الحالية.

– ربط الانتخابات الرئاسية مع البرلمانية هدفه من الأول هو وضع العصى في العجلة وعرقلة الانتخابات والحيلولة دون إحراز أيّ تقدّم.

– من الاعتراضات أيضاً نشر النواب للتعديل الدستوري في الجريدة الرسمية قبل موافقة المجلس عليه. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-03-05 10:05:48

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