المترشح الرئاسي أسعد زهيو: مؤيدو مبادرة باثيلي يمثلون شريحة واسعة ممن سئموا مناك

المترشح الرئاسي أسعد زهيو: مؤيدو مبادرة باثيلي يمثلون شريحة واسعة ممن سئموا مناكفات النواب والدولة.

– الوضع الراهن هو سباق بين مؤيدي المبادرة الأممية ومؤيدي النواب والدولة.

– الفريق الذي يستطيع تنفيذ أهدافه أولاً سيكون في مقدمة الأطراف الرابحة والمتحكمة بالمشهد.

– مؤيدو مبادرة باثيلي يرون أن النواب والدولة أهدرا كثيراً من الفرص في الخلافات بينهما خلال الفترة الماضية حول الإطار الدستوري.

– مؤيدو مبادرة باثيلي يرون أن طرحه هو الأقرب لإنهاء المراحل الانتقالية.

– مؤيدو مبادرة باثيلي يحظون بدعم #الولايات_المتحدة و #بريطانيا و #ألمانيا.

– مؤيدو النواب والدولة يحظون بدعم قوى دولية بينها روسيا والصين.

– حال نجاح المجلسين في إقرار القوانين الانتخابية فلن يكون أمام باتيلي إلا التسليم بقرارهما كونهما جسمين وطنيين.

– حال نجاح المجلسين في إقرار القوانين الانتخابية سيكون الدبيبة هو الخاسر الأبرز نظراً للخصومة السياسية المعلنة معهما.

– إذا استطاع باثيلي استصدار قرار من مجلس الأمن بالتصديق على مبادرته، فسيكون وضع الدبيبة أفضل نسبيًا.

– الدبيبة سوف يستمر بموقعه أشهرًا قليلة بينما بات خصومه خارج المشهد السياسي. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-03-05 11:53:13

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